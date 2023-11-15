Пятилетний мальчик проглотил 19-сантиметровый браслет В Новороссийске врачи вытащили из кишечника мальчика 19-сантиметровый браслет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врачи городской больницы в Новороссийске спасли пятилетнего мальчика, который проглотил металлический браслет длиной 19 см, сообщает Telegram-канал «Новороссийский рабочий». Родители привезли ребенка в медучреждение, где выяснилось, что цепочка застряла в толстой кишке.

Обследование показало, что в теле мальчика спустя несколько дней браслет прошел пищевод, желудок и тонкую кишку, однако застрял в самой дальней части толстой кишки. Для извлечения инородного предмета у пациента впервые в своей практике местные специалисты под наркозом провели лечебно-диагностическую колоноскопию. После операции они оценили ее как успешную. По данным канала, теперь изъятый предмет пополнит коллекцию одного из докторов.

Ранее хирурги Оренбургской областной детской клинической больницы спасли мальчика, желудок которого оказался забит монтажной пеной. 13-летний подросток сам обратился к врачам с жалобами на боли в животе. Обнаруженное при обследовании пациента инородное тело занимало практически весь его желудок. Удалить его эндоскопическим методом было невозможно, поэтому ребенку назначили хирургическое вмешательство. В результате застывший сгусток был успешно удален.