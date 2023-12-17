Пятилетний мальчик начал писаться по ночам после инцидента в магазине В Самаре автоматические двери в магазине разбили губу и откололи зуб дошкольнику

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Самаре пятилетний мальчик получил ушиб губы и носа после столкновения с автоматической дверью в магазине «Магнит», сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на мать пострадавшего ребенка Марину. Также у мальчика откололась часть зуба. По словам женщины, ребенок также начал страдать энурезом после инцидента в супермаркете.

У ребенка ушиб носа, ушиб губы. При входе в «Магнит» навстречу нам шла женщина, раздвижные двери автоматически открылись перед ней. Начали проходить мы и дверь начала резко закрываться и ударила ребенка прямо по лицу. <...> Он испытал огромную психологическую травму. Начал писаться по ночам, — рассказала Марина.

После удара у мальчика пошла кровь изо рта. Позже в больнице ребенку обработали рану и направили на амбулаторное лечение. Как пишет SHOT, Марина обратилась с жалобой в «Магнит», где ей подтвердили, что двери в супермаркете не рассчитаны на детский рост. Также ей пообещали компенсировать ущерб продуктами.

В сентября ученик одной из школ в подмосковном Сергиевом Посаде получил резаные раны лица в результате конфликта с одноклассником. Инцидент произошел 11 сентября, пострадавшему на месте оказали первую медпомощь и госпитализировали.