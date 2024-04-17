Пятиклассника придавило железными воротами в тюменском ЖК

Ребенок в Тюмени попал в больницу после обрушения на него металлических ворот на футбольной площадке во дворе дома, сообщает KP.RU. На этих воротах также было закреплено кольцо для игры в баскетбол, что придало им большей тяжести. Правоохранительные органы начали проверку по факту произошедшего.

Инцидент произошел днем 17 апреля на спортивной площадке на Кремлевской улице в ЖК «Плеханово». На кадрах видно, как футбольный мяч влетает в железные ворота, из-за чего конструкция раскачивается и падает на пятиклассника. 11-летний пострадавший получил перелом ноги, его родители написали заявление в полицию. В больнице мальчику оказали первую помощь и отправили домой на амбулаторное лечение.

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