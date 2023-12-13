Пятиклассник из Ленобласти попал в реанимацию после падения в школе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пятиклассник из Всеволожска Ленинградской области попал в реанимацию после падения в школе, рассказал «МК в Ленобласти» источник в правоохранительных органах. По предварительным данным, 12-летний мальчик упал с высоты своего роста и ударился затылком о кафель.

Как уточняет издание, врачи диагностировали у пострадавшего ребенка ушиб головного мозга. Источник в правоохранительных органах отметил, что мальчик проживает в полной благополучной семье.

Следователи ранее возбудили уголовное дело после падения детей в яму с кипятком в Ивановской области. Инцидент произошел утром 12 декабря в городе Юже. Тротуар под школьниками провалился в результате прорыва теплотрассы. Дети в этот момент шли на занятия в школу. Отмечалось, что всем пострадавшим от 9 до 16 лет, четверых детей госпитализировали.

До этого девятилетняя школьница из Санкт-Петербурга в тяжелом состоянии попала в реанимационное отделение местной больницы после падения на мешок со спицами. Врачи диагностировали у ребенка ранение правой половины грудной клетки и легкого. Мать пострадавшей девочки рассказала, что школьница случайно споткнулась и упала на мешок со спицами, которые она купила для вязания.