Пятиклассник из Иркутска пропал без вести после поездки на такси SHOT: в Иркутске три дня разыскивают пропавшего без вести пятиклассника

Фото: НАК

Пятиклассник из Иркутска пропал без вести три дня назад, сообщил Telegram-канал SHOT. По его информации, мальчик пошел в местный кинотеатр, а потом уехал домой на такси. Больше ребенка не видели.

Сотрудники полиции уже допросили водителя. Согласно данным системы, мужчина завершил заказ в микрорайоне Зеленый берег. Известно, что ребенок был одет в черный пуховик с коричневыми вставками, синие джинсы, темно-синюю шапку и белые кроссовки. Граждан, имеющих информацию о местонахождении ребенка, просят обращаться в полицию.

Ранее сообщалось о пожаре на нефтебазе в поселке Холодные Ключи Оренбургской области, в результате которого пропал 37-летний сотрудник предприятия «Энергоресурс». Еще один работник получил 50% ожогов тела и был доставлен в больницу.

Также сообщалось, что ранее в Подмосковье нашли мертвым сына друзей уполномоченного по правам ребенка в регионе Ксении Мишоновой. Его поиски вели более 10 дней. Сама омбудсмен уточнила, что молодой человек страдал аутизмом. Он потерялся по пути домой. Юноша воспитывался в многодетной семье и, несмотря на проблемы со здоровьем, учился в институте. Последний раз его видели в районе Наро-Фоминска.