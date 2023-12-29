Пятиклассница могла умереть в петербургской стоматологии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает, что в Санкт-Петербурге 12-летняя девочка погибла во время приема у стоматолога. По его данным, организм ребенка мог таким образом отреагировать на анестезию.

Канал пишет, что девочке стало плохо во время приема в клинике «Дунай» в Красносельском районе города. Отмечается, что врачам не удалось ее спасти.

Как пишет SHOT, ребенок был на приеме у стоматолога вместе со своим отцом, в клинике работает полиция. В управлении МВД по Санкт-Петербургу в беседе с NEWS.ru пока не смогли подтвердить или опровергнуть информацию о смерти девочки в стоматологии.

Ранее в Санкт-Петербурге 13-летняя семиклассница скончалась после урока хореографии. Трагедия произошла в Доме детского творчества. Отмечается, что школьница присела на корточки и сказала учителю, что ей плохо. После этого она потеряла сознание и упала на пол.

Преподаватель вызвала скорую. Прибывшие врачи госпитализировали девочку. Спустя два часа стало известно о ее смерти. Тело направили в морг на экспертизу. Отец девочки умер в 2017 году, она жила с матерью и младшим братом. Семья благополучная, на учете не состояла.