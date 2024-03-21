Пятиклассница из Тольятти оказалась в больнице из-за электронной сигареты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прокуратура Самарской области начала проверку после госпитализации ученицы пятого класса одной из школ Тольятти. По предварительным данным, ребенок попал в больницу после того, как покурил электронную сигарету, передает пресс-служба регионального ведомства.

В настоящее время ребенок госпитализирован в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. В ходе проверки надзорным органом будет дана оценка действиям должностных лиц образовательного учреждения, — говорится в сообщении.

Проверку начали после того, как об инциденте, произошедшем в школе, стало известно из интернета. В публикации говорилось, что девочка почувствовала себя плохо, предварительно, после курения электронной сигареты.

Ранее в петербургском интернате 15-летний подросток пострадал из-за пожара, вызванного электронной сигаретой. Его госпитализировали, всего 16 детей эвакуировали из здания.

Судя по опубликованным фото с места происшествия, пожар произошел в кровати. Огнем повреждены корпус спального места и матрас. В ведомстве напомнили, что электронные гаджеты представляют опасность. Каждый десятый пожар происходит из-за них.