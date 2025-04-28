Пятерых полицейских из Подольска обвинили в получении взятки в 15 млн СК: пятерым сотрудникам полиции в Подольске предъявили обвинение в коррупции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пятеро сотрудников полиции в подмосковном Подольске задержаны по делу о коррупции, информировала пресс-служба ГСУ СК России по Московской области. В ведомстве уточнили, что им предъявлено обвинение за взятку в 15 млн рублей.

В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в получении взятки и посредничестве во взяточничестве (часть 6 статьи 290, часть 4 статьи 291.1 УК РФ), — говорится в сообщении.

Указано, что обвиняемые получили от местного жителя денежные средства в качестве взятки за невыявление новых эпизодов и непривлечение иных фигурантов по уголовному делу, находящемуся в производстве СУ УМВД.

Во Владимирской области ранее возбудили уголовное дело против бывшего начальника исправительной колонии № 2 и его заместителя по делу о коррупции. Также под стражу взяты подозреваемые в посредничестве.

До этого руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин рассудил, что наказание для коррупционеров, получивших взятку на сумму более миллиарда рублей, следует ужесточить. Он считает, что в таких случаях нужно повысить срок лишения свободы с 15 до 25 лет.

Тем временем командир 2-го спецбатальона ГИБДД полковник Сергей Кобозев отказался от взятки в 655 тысяч рублей — сумма превышала его зарплату в пять раз. 41-летний Кобозев известен принципиальностью: в 33 года он стал самым молодым командиром такого подразделения в России.