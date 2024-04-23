Пятерых человек разыскивают после обстрела полиции в Карачаево-Черкесии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Сотрудники следственных органов объявили в розыск пятерых человек, предположительно причастных к обстрелу наряда патрульно-постовой службы в Карачаево-Черкесии, сообщили в Следственном управлении СК России по региону. В результате обстрела погибли двое полицейских, один правоохранитель был тяжело ранен. Личности подозреваемых были установлены, все пятеро мужчин покинули место происшествия и в настоящее время скрываются.

Установлены лица, причастные к совершению указанных преступлений. Ими оказались Эльканов Руслан, Эльканов Ахмат, Джазаев Казбек, Семенов Руслан, Аверьянов Владимир, которые покинули место происшествия и скрываются от органов предварительного следствия, — заявили в ведомстве.

Ранее СМИ сообщали об обстреле наряда из трех человек поздно вечером около Нижнего рынка в Карачаево-Черкесии. На территории республики ввели план «Сирена». Уточнялось, что преступники открыли огонь по автомобилю УАЗ, в котором находились трое правоохранителей, после чего забрали у них оружие и скрылись на серебристой Lada Granta.

Позднее Следственный комитет опубликовал видео с места нападения бандитов на сотрудников полиции в Карачаево-Черкесии. На кадрах видны следы от пуль на служебном автомобиле, а также разбитое окно.