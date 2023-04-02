Пятеро детей пропали в Сочи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сочи пропали пятеро детей в возрасте от восьми до 13 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации города. В их поисках задействованы 70 человек, в числе которых спасатели, казаки и волонтеры.

Мальчики гуляли вместе в Адлерском районе и не вернулись домой вечером 31 марта. Родители самостоятельно занимались поиском детей в течение суток. Накануне вечером 1 апреля обратились в полицию, — рассказали в пресс-службе.

В мэрии добавили, что в последний раз детей видели на территории одной из гостиниц, где они купались в бассейне. После того как им сделали замечание, они ушли. В главке МВД по Краснодарскому краю агентству сообщили, что все пропавшие дети являются местными жителями.

Ранее сообщалось, что в Чите пропал 15-летний подросток. Его поиски заняли три дня. Мальчика нашли живым в лесу неподалеку от соседнего населенного пункта. Семья, в которой воспитывается подросток, на профилактических учетах не состоит, сам мальчик ранее из дома не сбегал.