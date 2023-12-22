Пятеро детей пострадали в ДТП в Туве

Фото: t.me/proctuva

Пятеро детей и двое взрослых пострадали в ДТП в Туве, они доставлены в больницу, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. Надзорное ведомство организовало проверку по факту аварии.

В прокуратуре уточнили, что ДТП произошло вечером 22 декабря 2023 года на 400-м километре автодороги Кызыл — Эрзин. Там столкнулись «Газель» и ГАЗ-2115.

В результате ДТП в медицинское учреждение доставлены семеро пострадавших, в том числе пятеро несовершеннолетних, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что на место происшествия выехал прокурор города Кызыла. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства ДТП, а также дана оценка деятельности уполномоченных органов и ответственных лиц по соблюдению требований безопасности дорожного движения.

Ранее сообщалось, что трое детей и двое взрослых погибли в ДТП в Ростовской области. По предварительным данным, автомобиль Volkswagen Polo выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком MAN. Из пяти человек, которые ехали в легковом автомобиле, четверо погибли на месте. Получившая травмы 14-летняя девочка скончалась в больнице.