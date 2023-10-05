Пятеро человек получили ранения при обстреле ВСУ Горловки Мэр Горловки сообщил о пятерых раненных при обстреле ВСУ

Фото: t.me/Prikhodko1970

Пятеро человек получили различные ранения при обстреле украинскими военными Горловки в ДНР, сообщил в Telegram мэр города Иван Приходько. Он отметил, что нападению подвергся Калининский район города. Чиновник утверждает, что один из снарядов разорвался напротив здания Дома культуры, также взрывы фиксируются вблизи поселка шахты имени Румянцева.

Украинские [военные] подвергли обстрелу Калининский район Горловки. Разрывы вражеских снарядов фиксируются около поселка шахты имени Румянцева. <...> Зафиксирован разрыв снаряда, выпущенного украинскими [военными], около Дворца культуры «Ветеран» (Калининский район Горловки. — NEWS.ru). <...> Вследствие обстрела Горловки со стороны украинских вооруженных бандформирований ранены пятеро мирных граждан, — рассказал Приходько.

Как сообщило в Telegram представительно ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК), ВСУ с 10:45 до 10:50 выпустили шесть кассетных боеприпасов по Горловке. По данным организации, обстрелы велись из населенного пункта Щербиновка, находящегося под контролем ВСУ.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в результате обстрела со стороны украинских войск в Донецке ранения получили два человека, они находятся в состоянии средней степени тяжести. Он отметил, что гражданам оказывают всю необходимую медицинскую помощь.