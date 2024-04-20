Пять украинских беспилотников попытались атаковать российский регион Старовойт: силы ПВО сбили и уничтожили пять БПЛА ВСУ над Курской областью

Фото: МО РФ

Система противовоздушной обороны сбила или уничтожила поочередно пять беспилотных летательных аппаратов ВСУ над Курской областью, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. Он поблагодарил российских военнослужащих за защиту.

Четвертый вражеский беспилотник сбит нашими доблестными защитниками <...> Пятый БПЛА со стороны Украины сбит бойцами ПВО, — заявил глава региона.

Ранее в Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА. Губернатор региона Александр Гусев попросил жителей сохранять спокойствие. Аналогичное предупреждение на своем канале выпустил и Старовойт. Он также призвал сограждан сохранять бдительность. Он предупредил, что силы и средства ПВО приведены в полную готовность для отражения возможной атаки беспилотников.

Военный эксперт Алексей Леонков в свою очередь рассказал, что ВСУ стали применять хитрые полеты беспилотников для поражения целей в России. По его словам, дрон летит с учетом рельефа местности, на борту беспилотника находится взрывчатое вещество, и украинская сторона попытается попасть им в «критически важный объект» военной или гражданской инфраструктуры, предприятия нефтегазового и оборонного комплекса. Леонков напомнил, что такие дроны уже долетали до Мордовии и Татарстана.