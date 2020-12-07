Пять тысяч жителей Подмосковья вакцинировались от коронавируса

https://static.news.ru/photo/b3df5dee-3891-11eb-a2e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

За прошедшую неделю в Подмосковье от коронавируса привили порядка пяти тысяч человек из группы повышенного риска. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

На прошлой неделе были привиты порядка 5000 человек. На этой неделе мы также получаем дополнительный объём вакцины, — цитирует телеканал «360» Воробьёва.

На совещании с членами областного правительства и главами муниципалитетов губернатор подчеркнул, что все жители региона должны почувствовать заботу и внимание перед Новым годом. Главам муниципалитетов он порекомендовал создать праздничную атмосферу во время новогодних каникул, а также позаботиться о безопасности населения.

Всего за время пандемии в Московской области выявили 119 550 заболевших коронавирусом. Вылечились от инфекции 85 021 человек, скончались после заражения — 2283 жителя Подмосковья. Вакцинация от коронавируса стартовала в регионе в начале декабря. Пока прививают всех желающих из группы риска: медработников, преподавателей, соцработников и правоохранителей.

Как писал NEWS.ru, за прошедшие выходные в Москве привились от коронавируса около двух тысяч человек. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Власти Москвы в целях тестирования механизма массовой вакцинации с 4 декабря открыли электронную запись на прививку от коронавируса. Воспользоваться услугой смогут работники образования, здравоохранения и сотрудники городских социальных служб. С 5 декабря в столице начали работать прививочные пункты.