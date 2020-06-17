Пять сотрудников «Башнефти» лишись свободы после взрыва в Уфе

https://static.news.ru/photo/172c0a3e-b0af-11ea-b66f-fa163e074e61_660.jpg Фото: bashneft.ru

Суд в Уфе отравил в колонию пятерых сотрудников завода «Башнефть-Уралнефтехим», которых посчитали виновниками пожара и взрыва газа на предприятии в 2016 году. Тогда погибли шесть человек, двое получили ранения.

Сотрудников нефтеперерабатывающего завода признали виновными в нарушении техники безопасности, приведшему к смерти двух и более человек. Они получили от трёх до пяти лет колонии-поселения и лишились права работать на взрывоопасных объектах в течение двух лет после освобождения.

Ни один осуждённый не признал вину, отметило РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, в 2018 году житель Башкирии попытался демонтировать и украсть часть нефтепровода стоимостью 56 миллионов рублей.