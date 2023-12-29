Пять саратовских чиновников не выполнили KPI и лишатся части зарплаты

Фото: saratov.gov.ru

Зарплаты пяти членов правительства Саратовской области сократят за невыполнение ключевых показателей эффективности (KPI) по итогам года, сообщила пресс-служба губернатора региона Романа Бусаргина в Telegram-канале. Решение по оплате труда еще двоих чиновников примут в следующем году.

По итогам 2023 года зафиксировано неисполнение показателей у руководителей ведомств... В зависимости от количества невыполненных показателей им будет снижена заработная плата в 2024 году, — говорится в сообщении.

Наименее эффективным оказался председатель комитета по реализации инвестиционных проектов в строительстве области Алексей Колодкин: у него три невыполненных показателя, у остальных чиновников — по одному. Среди других не выполнивших KPI также министр культуры области Наталия Щелканова; глава Минздрава Олег Костин; министр информации и массовых коммуникаций Александр Колоколов; глава Минспорта Олег Дубовенко.

Также рискуют лишиться части заработка министр цифрового развития и связи области Владимир Старков и министр — председатель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства региона Александр Гаврилов. Решение по ним будет принято в 2024 году, уточнили в региональном правительстве.

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