Пять российских пенсионеров попали в больницу из-за отравления грибами В Башкирии пять пенсионеров попали в реанимацию, отравившись грибами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Башкирии пять пенсионеров попали в реанимационное отделение после употребления собранных ими грибов, сообщает Telegram-канал Mash Batash. Какими грибами отравились пенсионеры, пока неизвестно.

Как пишет канал, группа россиян в возрасте от 60 до 85 лет приехала из Уфы в гости к 75-летней родственнице в Салаватский район. Вместе они пошли собирать грибы, после чего приготовили их и съели. Через некоторое время грибникам стало плохо и их доставили в Малоязовскую ЦРБ, где диагностировали пищевое отравление.