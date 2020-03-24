https://static.news.ru/photo/a5ef987e-6dc2-11ea-b4b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wu Zhuang/Xinhua/Global Look Press

Ещё пять предварительно положительных проб на коронавирус нового типа получили в Якутии. Результаты анализов отправили в Новосибирск.

С 17 марта 2020 года в республике действует режим повышенной готовности. Образовательные учреждения переведены на удалёнку, пишет РИА Новости.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом в мире превышает 343 тысячи человек. Жертвами недуга стали свыше 15 тысяч, выздоровели 97,3 тысячи человек. В России зарегистрировано 438 случаев инфицирования. Наибольшее число заразившихся — в Москве.

Систему онлайн-тестирования для определения симптомов коронавируса хотят разработать в России. Об этом сообщил председатель Совета Ассоциации волонтёрских центров Артём Метелев. Инициатива заявлена в рамках акции #МыВместе, уточнил он.

По его словам, граждане, которые находятся в зоне риска, смогут пройти проверку, не выходя из дома. Если симптомы будут обнаружены, у них будет возможность обратиться на правительственную горячую линию. Там люди смогут получить консультацию, чтобы в дальнейшем в случае необходимости вызвать врача на дом.

Ранее, как писал NEWS.ru, в России появился агрегатор для граждан и организаций, которые хотят помогать другим в период пандемии коронавируса. На сайте МыВместе2020.рф каждый может предложить свою помощь в покупке продуктов, оказании юридической поддержки и психологической помощи.