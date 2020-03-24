Ещё пять предварительно положительных проб на коронавирус нового типа получили в Якутии. Результаты анализов отправили в Новосибирск.
С 17 марта 2020 года в республике действует режим повышенной готовности. Образовательные учреждения переведены на удалёнку,
Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом в мире превышает 343 тысячи человек. Жертвами недуга стали свыше 15 тысяч, выздоровели 97,3 тысячи человек. В России зарегистрировано 438 случаев инфицирования. Наибольшее число заразившихся — в Москве.
Систему онлайн-тестирования для определения симптомов коронавируса хотят разработать в России. Об этом сообщил председатель Совета Ассоциации волонтёрских центров Артём Метелев. Инициатива заявлена в рамках акции #МыВместе, уточнил он.
По его словам, граждане, которые находятся в зоне риска, смогут пройти проверку, не выходя из дома. Если симптомы будут обнаружены, у них будет возможность обратиться на правительственную горячую линию. Там люди смогут получить консультацию, чтобы в дальнейшем в случае необходимости вызвать врача на дом.
Ранее, как писал NEWS.ru, в России появился агрегатор для граждан и организаций, которые хотят помогать другим в период пандемии коронавируса. На сайте МыВместе2020.рф каждый может предложить свою помощь в покупке продуктов, оказании юридической поддержки и психологической помощи.
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