Пять детей пострадали при ДТП в Ингушетии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В результате столкновения двух автомобилей на территории Ингушетии на федеральной автодороге «Кавказ» пострадали восемь человек, сообщили в пресс-службе республиканского МВД. Среди пострадавших оказались трое взрослых и пятеро детей.

В ДТП на ФАД «Кавказ» пострадали трое взрослых и пятеро детей. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, — заявили в ведомстве.

По предварительной информации, ДТП произошло 25 ноября около 17:30 по московскому времени на 574-м километре автодороги «Кавказ». Водитель автомобиля «Нива-2121», выехавший на полосу встречного движения, столкнулся с машиной ВАЗ-21115. В результате аварии в больницу были доставлены водитель ВАЗа и семь его пассажиров, включая пятерых несовершеннолетних.

Ранее в Башкирии автомобиль с женщиной и двумя детьми упал в реку с моста. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, так как следственные органы выяснили, что россиянка управляла машиной, будучи лишенной водительских прав. В результате ДТП женщина выжила, ее шестилетняя дочь и пятилетний сын погибли.

Следователи считают, что ДТП произошло в том числе из-за ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами администрации Белорецкого района по обеспечению безопасного проезда через водоем. Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 293 Уголовного кодекса о халатности.