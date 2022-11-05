Жертвами крупного пожара в кафе «Полигон» в Костроме стали пять человек. Еще четверо пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
В ночном клубе-ресторане «Полигон» погибло пять человек, четверо пострадало, — цитирует агентство своего собеседника.
Пресс-служба ГУ МЧС России по Костромской области заявила, что 5 ноября в 04:23 пожар удалось локализовать. После этого на всей площади здания в 3,5 тысячи квадратных метров обрушилась кровля.
Пожар вспыхнул около 02:30. Ранее стало известно, что сотрудники подразделений Костромского пожарно-спасательного гарнизона успели эвакуировать 250 человек. На месте были задействованы 50 человек и 20 единиц техники.