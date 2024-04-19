Пять человек скончались до приезда скорой после ДТП с КамАЗом ДТП с легковушкой и КамАЗом в Башкирии унесло жизни пяти человек

Фото: t.me/bash_gibdd

Авария с участием легкового автомобиля ВАЗ-2115 и КамАЗа произошла на трассе Уфа — Оренбург, сообщили в Госавтоинспекции Башкирии. В результате ДТП погибли пять человек. Они скончались от полученных травм до приезда скорой помощи.

В результате дорожно-транспортного происшествия трое молодых парней и две девушки скончались до приезда скорой медицинской помощи. Также с различными травмами госпитализировали парня и девушку, ехавших в легковой машине. Водитель поливальной машины не пострадал, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля столкнулся с грузовиком, который совершал разворот. На месте продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции, они выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае 26-летний водитель погиб после столкновения с фонарным столбом на подъезде к аэропорту Емельяново. Иномарка оказалась полностью смята. Уточняется, что ремень безопасности был застегнут за спиной погибшего.

В тот же день автобус детской хоккейной команды попал в ДТП в Ульяновской области. В инциденте пострадали пять человек. Авария произошла возле села Гулюшево Сурского района. Во время движения у автобуса марки Van Hool лопнуло колесо.