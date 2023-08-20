Пять человек ранены при атаке беспилотника ВСУ на курский ж/д вокзал

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Пять человек получили ранения при атаке украинского беспилотника на железнодорожный вокзал в Курске, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале. В настоящее время все оперативные службы находятся на месте происшествия. Минобороны России ситуацию не комментировало.

Атака украинского беспилотника в Курске. По предварительной информации он врезался в крышу здания железнодорожного вокзала, после чего на крыше возник пожар. Пять человек получили легкие ранения от осколков стекол, — написал Старовойт.

Ранее стало известно, что план «Ковер» объявлен из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов в Москве. Все самолеты во Внуково и Домодедово перенаправляются в Шереметьево. Минобороны России и местные власти ситуацию пока не комментировали.

Недавно стало известно, что украинские военные более 70 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. В результате нападений ВСУ ранения получили четыре человека в Петровском, Кировском и Куйбышевском районах Донецка, а также в Еленовке. Кроме этого, украинская армия совершила три обстрела из артиллерии 155 миллиметров на Ясиноватском направлении, на Светлодарском направлении зафиксировано четыре атаки.