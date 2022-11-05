Пять человек пострадали в ДТП с машиной скорой помощи под Иркутском

Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

В городе Черемхово Иркутской области столкнулись машина скорой помощи и автомобиль Toyota Corolla, сообщает ГУ МВД региона. В результате ДТП пострадали пять человек, передает РИА Новости.

В результате случившегося пострадали пять человек. Среди них водитель скорой и два медицинских работника, а также два пассажира иномарки: 16-летняя девушка госпитализирована, 36-летняя женщина получила ушибы и ссадины, — говорится в сообщении.

Ранее в результате аварии с пассажирским автобусом в Богородицком районе Тульской области пострадали 19 человек, 13 из них госпитализированы. Для ликвидации последствий ДТП были задействованы все оперативные службы области.

По поручению губернатора региона на место происшествия выехал заместитель председателя правительства Антон Агеев, чтобы координировать работу по ликвидации последствий аварии и оказанию помощи пострадавшим.