Пять человек пострадали в Донецке при атаке беспилотника ВСУ Кулемзин: при атаке дрона ВСУ в Донецке пострадали трое мужчин и две женщины

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Пять человек получили ранения в результате атаки украинского беспилотника в Кировской районе Донецка, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин. По его словам, в числе пострадавших трое мужчин и две женщины.

В результате сброса боеприпаса с БПЛА в Кировском районе в микрорайоне Бирюзова получили ранения пять человек: мужчины 1970, 1970, 1972 годов рождения и женщины 1966, 1966 годов рождения, — написал градоначальник.

Накануне об аналогичной атаке украинского дрона на Кировский район Донецка сообщал в Telegram глава ДНР Денис Пушилин. Тогда в результате сброса беспилотником боеприпаса получили ранения 12 человек. В числе пострадавших оказались пятеро сотрудников МЧС региона, а также двое работников коммунальных служб и один сотрудник энергетической компании. Губернатор заверил, что всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.

До этого Кулемзин рассказал, что Вооруженные силы Украины обстреляли Кировский район, и один из снарядов упал на территорию детского сада, повредил забор и остекление. Никто из детей или сотрудников дошкольного учреждения не пострадал.