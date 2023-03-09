Пять человек пострадали при взрыве во время ссоры на Ставрополье Глава города Изобильный: мужчина использовал взрывчатку в заведении во время конфликта

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Утром 9 марта в городе Изобильный Ставропольского края в одном из заведений местный житель использовал взрывное устройство во время конфликта, случившегося на бытовой почве. Как сообщает в своем Telegram-канале и. о. главы города Владимир Форостянов, пострадали пять человек.

Рано утром 9 марта некоторые жители домов в районе автовокзала города Изобильного услышали хлопок. По предварительным данным, в одном из заведений произошёл конфликт на бытовой почве, после чего один из участников использовал взрывное устройство. Пострадали пять человек, сейчас они находятся в больнице, их здоровью ничего не угрожает, — написал Форостянов.

Инцидент произошел неподалеку от городского автовокзала. Полиция проводит проверку по факту взрыва. Личности участников конфликта уже установлены.

В конце декабря в поселке Подгоренский Воронежской области местный военнослужащий во время драки у кафе «Людмила» взорвал гранату. Мобилизованный и военный пришли в заведение, чтобы выпить. В кафе у них завязалась драка с местными посетителями. Один человек пострадал из-за взрыва.