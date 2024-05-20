Пять человек пострадали при обстреле ВСУ пригорода Луганска

Фото: МО Украины

По меньшей мере пять человек пострадали в результате обстрела поселка Юбилейный, сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в своем Telegram-канале. Пригород Луганска атаковали Вооруженные силы Украины.

Предварительно известно о пяти пострадавших. Им сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь, — написал он.

Пасечник уточнил, что в результате обстрела французскими ракетами SCALP-EG поселка Юбилейный огнем оказался охвачен жилой дом. Еще десятки других строений посечены осколками, взрывной волной выбиты стекла, добавил он.

Ранее стало известно, что крупный пожар возник в районе поселка Юбилейный. Очевидцы сообщили о том, что возгоранию предшествовал взрыв. Позднее в силовых структурах уточнили, что использовалась ракета французского производства. На место выехали экстренные службы. Минобороны РФ эти сведения не комментировало.

До этого сообщалось, что число раненых после ракетного удара ВСУ по промзоне города Краснодона в ЛНР увеличилось до шести. Пасечник уточнил, что в настоящий момент известно о смерти трех человек. Глава региона назвал атаку ВСУ подлой. Он предположил, что противник мог нанести удар ракетами ATACMS производства США.