Пять человек пострадали при обстреле Мелитополя

Фото: Администрация города Мелитополя

В результате утреннего обстрела ВСУ Мелитополя пострадали пятеро человек, сообщила в Telegram администрация города. Власти уточнили, что все раненые были госпитализированы с различными травмами.

По уточненной информации, пять человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести, полученными в результате утреннего обстрела мирного Мелитополя боевиками киевского режима, — говорится в сообщении администрации Мелитополя.

При этом источник Readovka сообщил, что в результате обстрелов пострадали шесть человек.

Как заявил в Telegram глава общественного движения «Мы вместе с Россией» в Запорожской области Владимир Рогов, из-за обстрелов был поврежден многоэтажный жилой дом на Западно-Линейной улице. Одна из пострадавших, 56-летняя местная жительница, получила осколочные ранения.

Об обстреле Мелитополя Рогов сообщил утром 2 апреля. По его словам, всего ВСУ выпустили семь снарядов по Мелитополю. Шесть из них были отражены силами ПВО, один попал в локомотивное депо. В результате обстрела у дома, который находится рядом с локомотивным депо, были выбиты стекла, а у самого дома снесло часть крыши.