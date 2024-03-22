«112»: перекрытие обрушилось на пороховом заводе в Перми, есть пострадавшие

Фото: Максим Кимерлинг/ТАСС

Telegram-канал «112» со ссылкой на неназванный источник сообщает, что по меньшей мере пять человек пострадали при обрушении перекрытия на Пермском пороховом заводе. По данным канала, ЧП случилось, когда рабочие заливали бетоном поверхность в строящемся здании на территории предприятия.

Как пишет «112», площадь обрушения составила 270 квадратных метров, что стало его причиной, пока неизвестно. По данным канала, в результате происшествия пострадали пять человек, троим из них потребовалась госпитализация. Их состояние не уточняется.

В феврале Telegram-канал SHOT сообщил, что самодельное взрывное устройство нашли и обезвредили на территории Всеволожского завода алюминиевых сплавов в Ленинградской области. По данным канала, оно содержало почти два килограмма мощной взрывчатки. Авторы канала утверждали, что три бурых бруска с пластмассовой трубкой находились в полиэтиленовом пакете.

Директор ООО «Росэнергокомплекс» Александр Мигунов позднее рассказал, что Всеволожский завод алюминиевых сплавов работает в штатном режиме. При этом отмечалось, что обслуживающий персонал на территорию ленинградского предприятия не пускают. По предварительным данным, на объекте проводилась проверка.