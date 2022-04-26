Пять человек пострадали при взрыве гранаты во Владимирской области

В городе Александрове Владимирской области пять человек получили ранения в результате взрыва гранаты. Причиной инцидента стал конфликт между одним из местных жителей и рабочими, проводившими благоустройство парка, сообщает ТАСС со ссылкой на местную администрацию.

Пять человек пострадали, всем оказана квалифицированная помощь. Здоровью и жизни людей ничего не угрожает, — сказала агентству глава администрации Александровского района Анна Кузнецова.

Она добавила, что в числе пострадавших работники подрядной организации, представитель стройконтроля, геодезист и главный архитектор. Человек, бросивший гранату, задержан.

В правоохранительных органах рассказали, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, его расследованием занимается СКР. Также отметили, что двое из пострадавших находятся в реанимации, состояние одного из них медики оценивают как тяжёлое.

Накануне взрыв произошёл в одном из многоквартирных домов Санкт-Петербурга. Полиция установила, что его причиной стало пиротехническое устройство, размещённое возле одной из квартир. Подозреваемых в организации взрыва задержали, предполагается, что их действия были против жильца данного дома.