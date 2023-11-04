Пять человек погибли в ДТП во Владимирской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пять человек погибли в результате ДТП с участием большегрузного автомобиля и легковушки во Владимирской области, сообщает «МВД Медиа». Инцидент произошел 4 ноября около 19:30 на 48-м километре трассы «Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск».

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля по неизвестной причине выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом. В результате погибли водитель и пассажиры легковушки.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Шатуре электричка протаранила легковой автомобиль, водитель которого пытался проскочить железнодорожный переезд на красный свет. По данным Московской областной противопожарно-спасательной службы, водителя госпитализировали с подозрением на черепно-мозговую травму и перелом ребер. Пострадавший в районе деревни Осаново самостоятельно выбрался из автомобиля.

Кроме того, в Чувашии произошло ДТП, в результате которого погибли четыре человека. На федеральной трассе М-7 в Козловском округе столкнулись легковой и грузовой автомобили. По предварительной информации, кроссовер Mitsubishi выехал на встречную полосу, где врезался в фуру Scania. Жертвами аварии стали находящиеся в легковушке водитель и трое пассажиров.