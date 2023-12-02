Пять человек погибли в ДТП под Йошкар-Олой

Фото: t.me/gibdd_rme

Пять человек, в том числе ребенок, погибли при столкновении двух автомобилей в Марий Эл, сообщается в Telegram-канале госавтоинспекции республики. Авария случилась 2 декабря около 10:00 в Медведевском районе на 59-м километре автодороги «Вятка» под Йошкар-Олой.

Произошло столкновение двух автомашин Renault Logan и Lada Granta. По предварительным данным, в результате ДТП 5 человек погибли, в том числе ребенок, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о смертельной аварии с участием трех автомобилей на трассе Екатеринбург — Тюмень. По предварительным данным, одна из машин была грузовая. Погиб как минимум один человек.

Водитель грузовика Volvo 1978 года рождения ехал в сторону Екатеринбурга и допустил наезд на стоящую посреди проезжей части без опознавательных световых сигналов и знака аварийной остановки Lada Granta. Легковушку отбросило на левую полосу движения, где она столкнулась с двигающимся в попутном направлении автомобилем Toyota Hilux. После чего Hilux под управлением водителя 1974 года рождения врезался в остановившийся грузовик. В результате дорожно-транспортного происшествия 35-летний водитель автомобиля Granta, житель деревни Бутырки Камышловского района, скончался на месте до прибытия скорой помощи.