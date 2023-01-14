Пять человек погибли в ДТП в Кемеровской области

Фото: Соцсети

В Кемеровской области легковой автомобиль ЗАЗ «Шанс» столкнулся с пассажирским автобусом «Нефаз». Жертвами аварии стали пять человек, сообщается на сайте регионального главка МВД.

ДТП произошло на 233-м километре автодороги Р-255 «Сибирь» на территории Топкинского муниципального округа. По предварительным данным, женщина, находившаяся за рулем легкового автомобиля, нарушила правила обгона и совершила столкновение с автобусом, который двигался навстречу.

В результате водитель и четыре пассажира легкового автомобиля погибли на месте, — говорится в сообщении.

В автобусе находились 12 человек. Никто из них за медицинской помощью после аварии не обращался.

Движение на участке дороги, где произошло ДТП, перекрыто. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области три человека погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком. Фура раздавила выехавший по неизвестной причине на встречную полосу Renault Sandero. Все погибшие ехали в иномарке.

Сегодня днем в Якутии на Намском тракте столкнулись 10 машин, один пострадавший обратился за медицинской помощью. Авария произошла в сложных погодных условиях — температура воздуха в Якутии опустилась до минус 50 градусов.