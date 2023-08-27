Пять человек погибли в ДТП с «КамАЗом» под Хабаровском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пять человек погибли в результате опрокидывания «КамАЗа» в Хабаровском крае, сообщает управление МВД России по региону. Автомобиль перевозил работников одного из местных предприятий, заявили в ведомстве.

По предварительным данным, водитель автомобиля «КамАЗ» 1978 года рождения, двигаясь со стороны Албазина в сторону поселка Харпичан, не справился с управлением и допустил съезд транспортного средства с дороги с последующим опрокидыванием, — говорится в сообщении.

В результате произошедшего погибли водитель и четыре пассажира 1968, 1978, 1989 и 1992 годов рождения. На месте ДТП работает следственная группа. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и еще восемь пострадали в опрокинувшемся вахтовом автобусе в Якутии. ДТП произошло на закрытой технологической автодороге в Нерюнгринском районе. По предварительным данным, водитель автобуса потерял контроль над ним, допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием.

Также в Калуге легковой автомобиль врезался в группу людей на автобусной остановке. Пострадали 11 человек, среди которых есть несовершеннолетние. Медицинским освидетельствованием было установлено, что водитель машины в момент ДТП находился в состоянии наркотического опьянения.