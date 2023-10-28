Пять человек погибли в ДТП с двумя иномарками на Камчатке

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пять человек погибли в результате столкновения двух иномарок в Елизовском районе Камчатского края, сообщает ГУ МЧС России по региону. Инцидент произошел рано утром 28 октября на 39-м километре трассы Петропавловск-Камчатский — Ильково. После столкновения автомобили загорелись.

По оперативным данным, произошло столкновение двух автомобилей Infiniti и Mitsubishi Pajero с последующим возгоранием. К сожалению, пять человек скончались на месте происшествия, — говорится в сообщении.

Для ликвидации пожара на место происшествия были направлены 10 спасателей МЧС и три единицы спецтехники. Тела погибших извлекали при помощи гидравлического инструмента после пролива конструкций авто.

На месте происшествия работает следственная группа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

22 октября сообщалось, что в Кировской области четыре человека погибли и еще один пострадал в ДТП на трассе Оричи — Коршик. По имеющимся данным, водитель не справился с управлением, машина съехала в кювет, врезалась в дерево и загорелась.

В ночь на 20 октября водитель легкового автомобиля и его 39-летняя пассажирка погибли в результате ДТП в Санкт-Петербурге, выехав на встречную полосу и врезавшись в КамАЗ. По данным СМИ, за рулем легковушки находился 33-летний мужчина, которого ранее лишили прав.