Пять человек погибли в ДТП под Самарой

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Пять человек стали жертвами ДТП в Самарской области. Обстоятельства аварии выясняются полицией, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональный главк МВД.

ДТП произошло в ночь на 26 июня в селе Камышла. Автомобиль Opel, водитель которого не справился с управлением, съехал в кювет, а затем врезался в сарай.

После столкновения машина загорелась. Все находившиеся в ней люди погибли до прибытия полицейских и спасателей. По предварительным данным, водитель управлял автомобилем в нетрезвом состоянии.

Два дня назад похожее ДТП произошло в Москве. Автомобиль Mercedes на большой скорости врезался в стену дома на Зубовском бульваре и вспыхнул. В машине находились восемь человек. Водитель и один из пассажиров погибли, а остальные были госпитализированы с серьёзными травмами. Автомобиль был без госномеров. Перед аварией он проехал на красный свет.