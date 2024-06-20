Пять человек погибли в ДТП на трассе в Татарстане В ДТП на трассе Аксубаево-Емелькино в Татарстане погибли пять человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пять человек погибли в результате лобового столкновения на трассе Аксубаево-Емелькино в Татарстане, сообщает Telegram-канал Mash Iptash. Как отмечается, автомобиль «ВАЗ 2115» выехал на полосу встречного движения и столкнулся «Ладой Приорой». Оба водителя и три пассажира скончались от травм.

Утром 20 июня у вокзала в Домодедово водитель автобуса не справился с управлением и наехал на женщину. Пострадавшая от полученных травм скончалась на месте. Прокуратура проводит проверку по факту ДТП.

Очевидица аварии рассказала NEWS.ru, что водитель в момент ДТП не держался за руль. Она уточнила, что транспортное средство неожиданно развернулось и выехало на тротуар. По ее словам, за рулем находился мужчина лет 60. Женщина также предположила, что водителю стало плохо.

Лишенный прав водитель сбил женщину с годовалым ребенком на руках в Анапском районе. Это произошло, когда она переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшие находятся с тяжелыми травмами в реанимации.

Накануне автомобиль Lada с шестью подростками врезался в опору моста в Казани и перевернулся. По предварительным данным, за рулем находился подросток, который угнал автомобиль отца. Его вместе с четырьмя друзьями госпитализировали, среди пострадавших оказалась девушка с переломом позвоночника. Один из пассажиров, сидевших сзади, умер на месте происшествия.