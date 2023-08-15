12 человек погибли при взрыве в Махачкале: что известно к этому часу

Фото: ГУ МЧС России по РД и МЧС Дагестана

Вечером 14 августа в Махачкале раздался мощный взрыв. В результате произошедшего погибли 12 человек и еще 50 пострадали.

Первые сообщения о взрыве

Первые сообщения о взрыве в Махачкале стали появляться в районе 22:00 часов по московскому времени. По данным администрации города, детонация произошла в здании автосервиса рядом с торговым центром, после чего начался пожар.

Жертвы и раненные

По последним данным Центра медицины катастроф, в результате взрыва погибли 12 человек, еще 50 пострадали. Они получили ожоги различной степени тяжести.

Причина взрыва

По предварительным данным, взрыв произошел из-за разорвавшегося баллона с газом на заправке. По данным Telegram-канала Mash, огонь перекинулся на соседние здания. Жители близлежащих домов экстренно эвакуируются. Как написал канал, взрыв был такой силы, что в окнах выбило стекла.

Площадь пожара составила по меньшей мере 500 квадратных метров. Сотрудникам полиции пришлось уводить людей из-за угрозы повторной детонации. Также было отключено газоснабжение.

Также Telegram-канал SHOT сообщил, что при взрыве двух цистерн на автозаправке в Махачкале горящее топливо и взрывная волна накрыли людей, которые пришли посмотреть на пожар в автосервисе. Пострадали все находившиеся в радиусе 50 метров от места происшествия.

Реакция властей

Городские власти настоятельно рекомендовали без крайней необходимости не ехать в сторону взрыва, так как существует вероятность помешать проезду пожарных расчетов и скорой помощи. Отмечается, что на место происшествия прибыли госсекретарь республики Дагестан Магомед Султан Магомедов, мэр Махачкалы Юсуп Умавов, депутат народного собрания региона Магомед Магомедов, заместители мэра Махачкалы, руководители структурных подразделений мэрии.

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что взял ситуацию под свой личный контроль. Также на место произошедшего вылетел первый заместитель министра здравоохранения РФ для организации оказания медпомощи пострадавшим при ЧП на АЗС в Махачкале.

Очевидцы о взрыве на автозаправке

Как сообщили очевидцы в беседе с NEWS.ru, звук взрыва было слышно за километр от места происшествия. Взрывной волной пошатнуло дом.

В 21:40 где-то услышал взрыв, живу в километре от места, наш дом пошатнуло даже взрывной волной. Пожар очень сильный, много людей пострадало. Постоянно ездят скорые, пожарные машины с сигнализациями. Есть опасность 2 взрыва, — рассказал источник.

Еще один очевидец рассказал, что экстренные службы никого не пускали к месту пожара. При этом некоторые пострадавшие были ранены осколками.

Я подошел к месту уже через минут 25, к месту взрыва не подпускают людей, некоторые рвутся туда что бы помочь, я помог не в зоне риска. Обработал одному пацану ногу, у него небольшая травма была. Говорит, осколок попал, — рассказал еще один источник.

Telegram-канал Readovka сообщил, что махачкалинцы дежурят во дворе больницы, куда привозят пострадавших от взрыва на заправке. Отмечается, что требуют доноры крови.