Пять человек погибли при взрыве на заправке в Махачкале

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Пять человек погибли при взрыве на заправке в Махачкале, сообщили ТАСС медики. Еще 10 человек пострадали. Они получили ожоги различной степени тяжести.

По данным Telegram-канала Mash, огонь перекинулся на соседние здания. Жители близлежащих домов экстренно эвакуируются. Как написал канал, взрыв был такой силы, что в окнах выбило стекла.

На выезде из Махачкалы произошел взрыв на одной из заправок. Количество пострадавших уточняется. На месте работают спасатели и медики. Ситуация находится на моем личном контроле, — сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, взрыв произошел из-за разорвавшегося баллона с газом на заправке. Площадь пожара составляет 500 квадратных метров, возгоранию присвоен третий ранг. Сотрудники полиции уводят людей от места происшествия, так как есть угроза повторного взрыва.

Ранее стало известно, что на Талинском нефтяном месторождении в Нягани в Ханты-Мансийском автономном округе прогремел взрыв. По предварительной информации, пять человек пострадали и двое погибли. Причины происшествия пока не уточняются. Четыре человека находятся в тяжелом состоянии, у пострадавших ожоги 70% поверхности тела.