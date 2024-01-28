Пять человек отравились угарным газом в Ингушетии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Четверо детей и один взрослый были госпитализированы в Ингушетии с отравлением угарным газом, сообщила пресс-служба республиканского главка МЧС. По данным ведомства, их жизни ничего не угрожает.

Произошло отравление угарным газом, пострадало пять человек, в том числе четыре ребенка. Пострадавшие доставлены в Центральную районную больницу города Малгобек. Состояние стабильное, угрозы жизни нет, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в одном из жилых домов по улице Этуша. Прибывшие на место специалисты газовой службы выявили неисправность вытяжной системы газовой водонагревательной колонки, что и стало причиной отравления жильцов.

Ранее сообщалось, что семеро жителей города Каспийска в Дагестане отравили угарным газом в частном доме. В числе пострадавших семилетний ребенок. Все они были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, при этом ребенка поместили в реанимацию. К отравлению людей привели нарушения, допущенные при установке газового оборудования.

До этого в Махачкале угарным газом отравились три женщины. Предполагается, что причиной стала неисправность газовой печи. Пострадавшие были доставлены в больницу.