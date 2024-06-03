Пять беспилотников ВСУ уничтожили над Белгородской областью Минобороны РФ: ПВО сбила пять украинских дронов над Белгородской областью

Фото: МО Украины

Над территорией Белгородской области система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила пять дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), написала пресс-служба Минобороны РФ. Украинские военные предприняли две попытки атаковать регион в течение получала, уточнили в ведомстве.

Около 22:40 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области, — следует из сообщения.

Вторая попытка была зафиксирована около 23:10 мск, добавили в МО. Российская ПВО тогда сбила один беспилотник противника.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков указал, что украинские военные атаковали дронами Грайворонский городской округ. ВСУ направили БПЛА на АЗС, частный дом и автомобиль, припаркованный у жилого здания, подчеркнул он. Все сотрудники заправки оказались целы и невредимы, в том числе благодаря укреплениям из мешков с песком, констатировал глава области.

Накануне пресс-служба МО РФ объявила, что ПВО предотвратили массированную атаку беспилотников ВСУ на Белгородскую область. По данным ведомства, в небе над регионом было сбито пять дронов.