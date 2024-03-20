Пять беспилотников сбили над двумя российскими регионами за ночь МО РФ: средства ПВО сбили пять БПЛА над Белгородской и Саратовской областями

Фото: МО РФ

Вооруженные силы Украины попытались ударить по объектам на территории Белгородской и Саратовской областей с помощью беспилотных летательных аппаратов, сообщило Министерство обороны России. По данным ведомства, это были БПЛА самолетного типа. Вражеские беспилотники были уничтожены в небе над регионами дежурными средствами противовоздушной обороны, один над Белгородской и четыре — над Саратовской областью.

Сегодня ночью пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории Российской Федерации с применением БПЛА самолетного типа. Дежурными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территориями Белгородской и Саратовской областей, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил об уничтожении беспилотников в небе над Энгельсом системой противовоздушной обороны. По предварительным данным, никто не пострадал. В Воронежской области угроза атаки дронов продержалась семь часов.

До этого Минобороны России сообщало, что дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью. В ведомстве не уточняли информацию о возможных пострадавших и разрушениях.