Пять автомобилей столкнулись под Калининградом Пять автомобилей столкнулись на дороге «Северный обход» в районе Калининграда

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пять автомобилей столкнулись на автодороге «Северный обход» под Калининградом, сообщила пресс-служба областного УМВД. Пострадавших нет, движение по трассе затруднено.

Столкнулись 5 автомобилей. ДТП произошло сегодня на автодороге «Северный обход» города Калининграда. <...> обошлось без пострадавших, — отметили в пресс-службе.

Установлено, что в аварию попали машины Audi, Kia, Toyota, Renault и Geely. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее водителя зажало в автомобиле после массового ДТП с участием пассажирского автобуса в Саратове, в результате которого одна машина влетела в остановку с людьми. В районе аварии образовалась большая пробка, из-за чего спасателям пришлось добираться до места пешком. Столкнулись автомобили Opel Astra, ВАЗ 21114, Lada Vesta и пассажирский автобус № 53. От удара водитель одного из транспортных средств потерял управление и въехал в остановку.

До этого в Ленинградской области произошло ДТП с участием автобуса, который развозил рабочих. В момент аварии в транспортном средстве находились около 50 человек. В результате ДТП пострадали 10 рабочих, двое из которых были госпитализированы в тяжелом состоянии.