Пять автомобилей переехали пешехода на трассе в Башкирии Пешеход скончался от наезда пяти автомобилей на трассе Уфа — Оренбург

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пять автомобилей переехали пешехода в Башкирии, сообщил в своем Telegram-канале главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Башкирии Владимир Севастьянов. От полученных ранений пострадавший скончался на месте.

Севастьянов сообщил, что ДТП произошло в районе девяти часов вечера в Мелеузовском районе на 213-м км автодороги Уфа — Оренбург. По предварительным данным, наезд на 34-летнего жителя Оренбургской области совершил 62-летний житель Кумертау за рулем Land Rover Sport. После наезда мужчина попал под колеса еще четырех автомобилей.

В результате аварии пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, — написал главный госинспектор региона.

Ранее в Красноярске водитель автобуса не заметил пожилую пассажирку и тронулся во время ее посадки, из-за чего женщину сначала зажало дверьми, а затем она оказалась под колесами транспортного средства. От полученных травм пенсионерка скончалась.

До этого в Санкт-Петербурге водитель КамАЗа сбил восьмилетнего ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Ребенка увезли в больницу с ушибами и сотрясением мозга. Водителя остановили после аварии, он сказал, что не заметил сбитого мальчика.