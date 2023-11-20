Пятеро арестантов устроили бунт с пожаром и баррикадами в Тобольске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пятеро арестантов устроили погром в изоляторе временного содержания в Тобольске, сообщил Telegram-канал SHOT. По его информации, мужчины разбили камеру видеонаблюдения и лампу, свернули умывальник, подожгли мусор, а потом забаррикадировались в камере, не пуская туда дежурных.

Причиной агрессивного поведения стал отказ руководства СИЗО улучшить арестантам условия содержания. По информации канала, осужденные прибыли в Тобольск неделей ранее из другого изолятора. Они были арестованы за кражу, изнасилование, разбой и грабеж.

Дежурным удалось потушить пожар через окно передачи пищи. Чуть позже они все же ворвались в камеру и скрутили бунтовщиков. При этом один из мужчин успел ранить себя заточкой, его отвезли в больницу. Теперь арестованным грозят дополнительные сроки.

Ранее сообщалось, что в СИЗО города Екатеринбурга умерли двое заключенных. Причиной смерти одного из них стала передозировка наркотиков, а второго — побои от сокамерников. Произошедшее расценивается как серьезное ЧП, поэтому были организованы массовые проверки. Соответствующую информации во ФСИН не подтверждали, но и не опровергали.