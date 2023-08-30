Пьяный житель Тюмени избил беременную и укусил участкового

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Тюменской области мужчина избил беременную женщину, а после набросился на приехавшего на вызов участкового и сорвал с него погон, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Подсудимый <...> вел себя агрессивно и укусил участкового за левую руку в области предплечья. Толкал его руками, хватал за форменное обмундирование, оторвав погон с рубашки, — говорится в сообщении.

Как отмечается, на суде мужчину вину признал. Ему назначен штраф в виде 15 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае 31-летний мужчина украл из магазина ящик водки и подрался с сотрудниками полиции при задержании. Он дважды ударил бутылкой по голове одного из стражей порядка, после этого атаковал второго полицейского. В результате один из них получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и рану предплечья, а второй — резаную рану руки. Стражей порядка госпитализировали, а на злоумышленника составили административные протоколы.

До этого житель Тувы напал на сотрудников полиции с ножом. Правоохранители применили табельное оружие. Злоумышленника госпитализировали с пятью пулевыми ранениями в ноги и тело.