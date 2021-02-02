Пьяный житель Приморья угнал автобус, полиции пришлось стрелять по колёсам

https://static.news.ru/photo/8bda7aa2-65c0-11eb-ae56-96000091f725_660.jpg Фото: УМВД России по Приморскому краю

Пассажирский автобус Hyundai County угнал пьяный житель приморского города Артём. Организация, которая владела транспортным средством, тут же сообщила о произошедшем в полицию, и сотрудники МВД объявили план «Перехват» в городе.

Ориентировка была передана во все территориальные отделы полиции. Автобус нашли на участке трассы Хабаровск — Владивосток. Водитель стал виновником аварии с грузовиком, но он не собирался останавливаться и скрылся с места ДТП.

Уходя от погони, лихач таранил патрульные автомобили, создавая при этом реальную угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения, — сообщили в МВД по региону.

Полиция организовала погоню и была вынуждена стрелять по колёсам автобуса, чтобы остановить нарушителя.

В итоге мужчину задержали, когда он не справился с управлением и съехал в кювет. Его доставили в отдел полиции. Личность нарушителя установлена — 33-летний житель Артёма, ранее у него никогда не было прав на управление автомобилем.

По словам задержанного, он угнал автобус, чтобы попасть в Уссурийск. По результатам медосвидетельствования выяснилось, что водитель был пьян.

Как писал ранее NEWS.ru, в пригороде Далласа Ричардсоне вооружённый пассажир угнал автобус, взяв в заложники водителя. Полицейские начали погоню, в результате двое стражей порядка получили ранения, они госпитализированы, а подозреваемый был убит.