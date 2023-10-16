Пьяный житель ХМАО разбил внедорожник начальника из-за маленькой зарплаты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель города Пыть-Яха Ханты-Мансийского автономного округа разбил внедорожник начальника из-за маленькой зарплаты, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России. Будучи пьяным, он добрался до автомобиля руководителя и ударил по лобовому стеклу железной палкой, после чего оторвал правое зеркало заднего вида. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Злоумышленник пояснил сотрудникам полиции, что в день совершения преступления он был недоволен оплатой своего труда и зол на работодателя. В состоянии алкогольного опьянения у мужчины возник умысел в совершении преступления, а именно — повредить транспортное средство начальника, — говорится в сообщении.

29-летний мужчина работал подсобным рабочим у владельца машины. Начальник оценил причиненный ущерб более чем в 100 тысяч рублей.

Нарушителя задержали. Выяснилось, что ранее россиянин был судим за имущественные преступления. Мужчина дал признательные показания, после чего его отпустили под подписку о невыезде.

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