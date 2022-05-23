Пьяный житель Екатеринбурга во сне задавил восьмимесячного сына

Автомобиль скорой помощи / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

В Екатеринбурге мужчина во сне задавил восьмимесячного сына, передаёт KP.RU со ссылкой на источник. По предварительным данным, отец выпил три литра пива, после чего решил уложить ребёнка спать.

Он уснул на одной кровати с малышом и случайно задавил его. Проснулся после полуночи и понял, что сын не дышит, — пояснил собеседник издания.

Мужчина вызвал скорую помощь, когда обнаружил, что ребёнок не дышит, однако медики не смогли спасти младенца. Известно, что в момент трагедии матери мальчика не было дома: она узнала об инциденте, будучи на работе.

Пара не была официально расписана. Девушка получала пособие как мать-одиночка. На профилактическом учёте ни она, ни её гражданский супруг не состояли.

Точную причину смерти ребёнка установят судмедэксперты. В случае если мальчик умер от удушья, то в отношении отца возбудят уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Известно, что у малыша было врожденное заболевание.

Ранее в Иркутской области на краю тайги обнаружили труп младенца. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего или иного лица, находящегося в беспомощном состоянии).