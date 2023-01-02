Пьяный житель Екатеринбурга напал на медиков и угнал машину скорой помощи

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Екатеринбурге пьяный мужчина напал на работников скорой помощи, после чего угнал их служебный автомобиль, сообщает E1.RU со ссылкой на региональное управление МВД. Позднее сотрудники полиции обнаружили угнанную машину и задержали подозреваемого в совершении преступления. Возбуждено уголовное дело по ст. 166 УК РФ (Угон).

Инцидент произошел в районе Рижского переулка. Мужчина вызвал врачей для своей сожительницы, которая получила травму головы после падения. По прибытии медиков он напал на водителя и угнал машину. Сейчас подозреваемый арестован.

Сообщение об угоне автомобиля скорой помощи поступило в отдел полиции № 12 Чкаловского района. Через непродолжительное время данная машина была обнаружена брошенной в районе дома 216 по улице Московской. Вскоре недалеко от данного места сотрудники ДПС задержали самого злоумышленника, — говорится в сообщении МВД.

Ранее полиция в Новосибирске задержала мужчину, который пытался голым угнать автомобиль. Перед этим он попал в ДТП на станции Мочище, а затем, по словам очевидцев, вылез из машины и начал биться в конвульсиях. Инцидент попал на видео.