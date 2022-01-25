Пьяный житель Братска оставил годовалую дочь таксисту как залог и ушёл

Житель Братска оставил годовалую дочь таксисту как залог и ушёл, сообщает телеканал «360». За ребёнком он так и не вернулся, девочку отдали в дом малютки. По словам таксиста, мужчина был пьян.

Не похож он был на того, кто оставит ребёнка. <...> Когда доехал до адреса, сказал: подожди, я деньги вынесу. Я попросил оставить что-нибудь в залог. Он оставил дочь. И не вернулся, — рассказал таксист Константин.

Он прождал около 40 минут, ребёнок начал плакать. Константин позвонил на номер, с которого вызывали такси, но девушка ответила, что не понимает, о чём он говорит. Тогда водитель отвёз девочку в полицию.

Знакомый с ситуацией источник объяснил, что мать с дочерью была в гостях у биологического отца девочки, потом она ушла, оставив ребёнка ему. Сейчас ребёнок в доме малютки, мать его навещает. С отцом после произошедшего не разговаривала.

Никогда такого не было. Он иногда брал её на пару дней. А тут не знаю что, — сказал собеседник.

Ранее жительнице Новосибирска вернули детей, которых бывший муж, их отец, запер у себя в квартире. Мужчина не выпускал детей в школу и детский сад, тогда женщина обратилась в суд, который постановил, что дети должны жить с матерью.